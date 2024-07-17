Москва, 17 июля, 2024, 09:00 — ИА Регнум. Всё меньше времени остаётся до окончания приёмной кампании в вузы. Справляться с потоком заявлений от абитуриентов помогают национальный проект «Цифровая экономика» и «Госуслуги». На пике работы портал обрабатывал до 16 тыс. заявок в час. К настоящему моменту с его помощью абитуриенты подали уже более 1,6 млн заявлений в вузы. Топ самых популярных направлений возглавляют информатика и вычислительная техника.

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«Одним из инструментов, помогающих укреплять наш кадровый потенциал, является суперсервис «Поступление в вуз онлайн». С его помощью абитуриенты могут подать заявления в высшие учебные заведения дистанционно — через «Госуслуги». Этой опцией воспользовались уже свыше 460 тыс. человек, подав 1,6 млн заявлений», — отметил заместитель председателя правительства РФ Дмитрий Чернышенко.

И возможности сервиса продолжают расширяться. С этого года абитуриенты могут выбрать и заключить на «Госуслугах» договор целевого обучения. Такие заявления подали уже более 46 тыс. человек. По словам главы Минобрнауки РФ Валерия Фалькова, в 2024 году количество бюджетных мест на целевое обучение в вузах выросло на 6% по сравнению с прошлым годом. При этом с мая вступил в силу закон о новом механизме приема абитуриентов на целевое обучение. Теперь заказчик размещает свои предложения на платформе «Работа в России».

«Новый механизм с использованием цифровой платформы позволяет сделать прием на целевое обучение открытым и прозрачным для выпускников школ со всех концов страны. На платформе абитуриенты могут изучить предложения от потенциальных работодателей, а затем подать заявление на «Госуслугах» или прямо в приёмную комиссию вуза», — сказал Фальков.

Также подать документы на «Госуслугах» можно в колледжи. Этой возможностью уже воспользовались более 460 тыс. раз.

Приём заявлений от абитуриентов продлится до 25 июля. Но уже сейчас об удобстве сервиса говорят цифры. Например, уже около 2,7 тыс. заявлений поступило через платформу в Тульский государственный университет (ТулГУ). Наиболее популярными направлениями стали медицинские специальности «Лечебное дело» и «Педиатрия», а также «Информационные технологии». На направлении «Программная инженерия», к примеру, в ТулГУ изучают математический анализ, интернет-программирование и даже основы компьютерной этики. Они пользуются высоким спросом благодаря стремительному развитию ИТ-отрасли.

По словам проректора по учебной работе ТулГУ Владислава Котова, цифровые возможности значительно оптимизировали приёмную кампанию — как для абитуриентов, так и для самих университетов.

«За последние 10 лет в нашем университете доля молодых людей не из Тульской области, зачисленных на очную форму обучения первого курса, увеличилась с 7 до 20%, в том числе благодаря упрощению подачи документов в электронной форме», — сказал он.

Значительное упрощение процесса поступления отмечают и в Российском университете транспорта (МИИТ). По словам ответственного секретаря приёмной комиссии Александра Власова, через «Госуслуги» документы в вуз приходят быстро и полностью верифицированные. Автоматизация снимает нагрузку с приёмной комиссии. Всего МИИТ получил уже более 26 тысяч заявок, более половины из которых, около 16 тысяч, поступили через суперсервис.

«Можем сказать, что приёмная кампания в этом году идет активнее. У нас всегда пользуются большой популярностью железнодорожные специальности — «Подвижной состав железных дорог» и «Эксплуатация железных дорог». Также повышенный интерес у поступающих к специальностям и направлениям, связанным с водным транспортом и аэронавигацией, — по ним в этом году были выделены бюджетные места», — отметил Власов.

Активно идёт кампания и в Новосибирском государственном университете (НГУ). С 20 июня в вуз было подано более 14,2 тыс. заявлений. На ИТ-направления, кстати, уже сейчас приходится одна треть всех поданных заявок — более 4,5 тыс., а средний конкурс составляет 10,3 человека на место.

Студент факультета информационных технологий (ФИТ) Владимир Парначёв был одним из тех, кто совершил выбор в пользу ИТ, когда подавал документы в НГУ в электронном формате в прошлом году. Он увлекался ИТ ещё со школы.

«Сначала я пошёл на курсы программирования для школьников, а потом выбрал такую специальность в университете. Область для развития в ИТ я выбрал еще на третьем курсе бакалавриата, и вот уже чуть больше двух лет ею занимаюсь. Посвятил себя компьютерному зрению, чем занимаюсь и на работе. На мой взгляд, это одна из лучших областей, в которую можно пойти, так как она собирает в себе множество различных задач, предполагающих написание сложного высокопроизводительного кода, который опирается на достаточно нетривиальную математику», — отмечает Владимир.

В НГУ готовят широкий спектр специалистов по наиболее динамично развивающимся ИТ-направлениям, включая системы искусственного интеллекта, технологии машинного зрения, виртуальной и дополненной реальности. На ИТ в НГУ приходится примерно 22% бюджетных мест. Кроме того, более 90% обучающихся в магистратуре уже трудоустроены.

Как сообщало ИА Регнум, подготовка ИТ-кадров для российской цифровой отрасли — приоритет национального проекта «Цифровая экономика». Поступить в вуз и найти своё призвание в ИТ можно на портале «Госуслуги» через суперсервис «Поступление в вуз онлайн». Подать документы можно в пять любых вузов страны, выбрав до пяти специальностей в каждом.