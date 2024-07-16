Исаевич: каждый пятый рубль МСП СКФО получили благодаря господдержке
Москва, 16 июля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Каждый пятый рубль малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа получил благодаря господдержке, общий объем которой в 2023 году составил 43,3 млрд рублей. Она придала импульс развитию МСП во всех сферах, лидером по росту является гостиничный бизнес. За последние три года численность малых и средних предприятий в нем увеличилась в два раза, сообщил во время Кавказского инвестиционного форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.
«Господдержка придает импульс МСП, зачастую становясь главным драйвером их развития. Каждый пятый рубль получен малым и средним бизнесом благодаря именно господдержке, объем которой по итогам 2023 года составил 43,3 млрд рублей, — подчеркнул Александр Исаевич. — Особо отмечу туристический сектор, а именно гостиничную сферу. Благодаря господдержке работающие в ней предприниматели в прошлом году получили почти вдвое больше кредитов, на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. При этом доля инвестиционных кредитов в господдержке составила почти 80%, а каждый второй такой кредит поддержан Корпорацией МСП».
В настоящее время, по словам гендиректора Корпорации МСП, Северо-Кавказский федеральный округ является лидером по проникновению господдержки: на нее приходится около 18% всего объема кредитования (в 2022 году показатель составлял 16%).
«Благодаря в том числе господдержке за минувший год мы зафиксировали в СКФО положительную динамику по численности МСП. Их количество превысило 231 тыс. Данная цифра на 10% больше, чем было годом ранее, и на 20% выше показателя по итогам 2020 года, — подчеркнул Александр Исаевич. — Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% к данным за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе».
В настоящее время, подчеркнул Александр Исаевич, поддержка малого и среднего бизнеса Северного Кавказа является одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП. Главная задача, по его словам, заключается в таргетированной помощи малым и средним предприятиям СКФО с поддержкой приоритетных для государства направлений.
Напомним, российские МСП получают поддержку от государства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин.