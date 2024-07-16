Москва, 16 июля, 2024, 11:42 — ИА Регнум. Каждый пятый рубль малый и средний бизнес Северо-Кавказского федерального округа получил благодаря господдержке, общий объем которой в 2023 году составил 43,3 млрд рублей. Она придала импульс развитию МСП во всех сферах, лидером по росту является гостиничный бизнес. За последние три года численность малых и средних предприятий в нем увеличилась в два раза, сообщил во время Кавказского инвестиционного форума генеральный директор Корпорации МСП Александр Исаевич.

Иван Шилов ИА Регнум Бизнес, предпринимательство, МСП

«Господдержка придает импульс МСП, зачастую становясь главным драйвером их развития. Каждый пятый рубль получен малым и средним бизнесом благодаря именно господдержке, объем которой по итогам 2023 года составил 43,3 млрд рублей, — подчеркнул Александр Исаевич. — Особо отмечу туристический сектор, а именно гостиничную сферу. Благодаря господдержке работающие в ней предприниматели в прошлом году получили почти вдвое больше кредитов, на общую сумму свыше 1,5 млрд рублей. При этом доля инвестиционных кредитов в господдержке составила почти 80%, а каждый второй такой кредит поддержан Корпорацией МСП».

В настоящее время, по словам гендиректора Корпорации МСП, Северо-Кавказский федеральный округ является лидером по проникновению господдержки: на нее приходится около 18% всего объема кредитования (в 2022 году показатель составлял 16%).

«Благодаря в том числе господдержке за минувший год мы зафиксировали в СКФО положительную динамику по численности МСП. Их количество превысило 231 тыс. Данная цифра на 10% больше, чем было годом ранее, и на 20% выше показателя по итогам 2020 года, — подчеркнул Александр Исаевич. — Растет также и объем доходов малого и среднего бизнеса. В 2022 году он достиг 2,5 трлн рублей, увеличившись на 20% к данным за 2021 год и на 63% по сравнению с 2019 годом. При этом занятость в секторе малого и среднего предпринимательства сегодня в пять раз выше, чем в крупном бизнесе».

В настоящее время, подчеркнул Александр Исаевич, поддержка малого и среднего бизнеса Северного Кавказа является одним из приоритетных направлений деятельности Корпорации МСП. Главная задача, по его словам, заключается в таргетированной помощи малым и средним предприятиям СКФО с поддержкой приоритетных для государства направлений.

Напомним, российские МСП получают поддержку от государства в рамках нацпроекта «Малое и среднее предпринимательство», который инициировал президент РФ Владимир Путин.