Москва, 16 июля, 2024, 11:29 — ИА Регнум. Кремлю известны публичные высказывания кандидата в вице-президенты США от республиканцев Джея Ди Вэнса. Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков журналистам.

ИЗВЕСТИЯ / Константин Кокошкин

«Нет, Кремлю он незнаком, но мы знаем о каких-то его высказываниях, которые были в СМИ», — сказал Песков.

По его словам, зачастую поведение кандидата и уже действующего руководителя сильно отличается.

Как сообщало ИА Регнум, сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса официально утвердили в качестве кандидата на пост вице-президента США. Вэнс выступает за прекращение военной помощи Украине и скорейшее урегулирование конфликта. Он считает, что Киев при любых мирных договорённостях будет вынужден пойти на территориальные уступки.