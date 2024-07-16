* принадлежит компании Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ

Москва, 16 июля, 2024, 10:42 — ИА Регнум. В России нет никакого замедления работы мессенджера WhatsApp (принадлежит компания Meta, которая признана экстремистской и запрещена в РФ). Об этом заявил пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Как сообщало ИА Регнум, 12 июля сообщил член комитета Госдумы по информационной политике Антон Немкин («Единая Россия») заявил, что работу WhatsApp начали замедлять в отдельных регионах в связи с антитеррористической деятельностью профильных ведомств.