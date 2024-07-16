Москва, 16 июля, 2024, 10:27 — ИА Регнум. Теракт в концертном зале «Крокус Сити Холл» организовала интернациональная команда с представителями из разных стран. Об этом в ходе выступления в Совете Федерации сообщил глава Росфинмониторинга Юрий Чиханчин.

Он отметил, что членами этой команды стали представители центральноазиатских и европейских стран, а также и некоторые граждане России.

«Что касается «Крокус Сити», я бы тоже пока не стал особо говорить, потому что идёт следствие. Но я могу сказать, что однозначно это интернациональная команда с представителями разных стран. Это представители центральноазиатских стран, европейских стран, и россиян там очень много», — отметил он.

Как сообщало ИА Регнум, теракт в «Крокус Сити Холле» произошёл 22 марта. Нападавшие ворвались в холл, стали стрелять по людям, а затем подожгли зрительный зал. В результате инцидента 145 человек, включая шестерых детей, погибли, ещё 550 пострадали. По мнению директора ФСБ Александра Бортникова, целью заказчиков было нанесение ущерба отношениям России с СНГ за счёт религиозного и национального факторов.

24 мая Бортников заявил, что украинские спецслужбы имеют непосредственное отношение к этому преступлению. Ранее он рассказал, что украинский след в теракте подтверждают показания арестованных.

18 июня стало известно, что Следственный комитет РФ завершает расследование уголовного дела, и в августе все материалы будут переданы в суд для дальнейшего рассмотрения.