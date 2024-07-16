Еткуль, Челябинская область, 16 июля, 2024, 09:11 — ИА Регнум. Тело 14-летнего мальчика, пропавшего в лесу в Челябинской области, нашли в ходе поисков. Об этом сообщает 16 июля пресс-служба регионального управления СКР.

По предварительным данным, подросток утонул в болоте. На месте происшествия работают следователи и криминалисты, назначена судебно-медицинская экспертиза.

«Сегодня в ходе поисковых мероприятий тело мальчика с признаками утопления было обнаружено в болотистой местности», — говорится в сообщении.

Как сообщало ИА Регнум, мальчик с диагнозом «детский церебральный паралич» (ДЦП) пропал в окрестностях села Бектыш Еткульского района 6 июля.