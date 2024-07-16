Москва, 16 июля, 2024, 08:41 — ИА Регнум. Генерального директора компании «Спецшвейснаб» Игоря Шальнова, который ранее был основным поставщиком вещевого довольствия Росгвардии, отправили под арест. Об этом сообщает 16 июля газета «Коммерсантъ» со ссылкой на Московский гарнизонный военный суд.

РИА Новости/Алексей Филиппов

Отмечается, что в суд поступили материалы уголовного дела о многомиллионном мошенничестве при поставках Росгвардии, в которых принимал участие не только сам Шальнов, но и заместитель директора Росгвардии Сергей Милейко. В отличие от своего сообщника, который уже отбывал наказание за махинации с недвижимым имуществом, генеральный директор находился на свободе. Однако 4 июля сотрудники ФСБ задержали его в Уфе и перевезли в Челябинск.

По версии следствия, предприниматель дал взятку в крупном размере сотрудникам Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН). Финансовые средства выступали в роли платы за «общее покровительство» во время заключения договоров на пошив обмундирования для ведомства. Однако сам Шальнов отрицает вину.

Как сообщало ИА Регнум, 30 июля 2021 года Реутовский гарнизонный военный суд признал бывшего заместителя директора Росгвардии Сергея Милейко виновным в мошенничестве с недвижимостью, что повлекло ущерб почти на 10 млн рублей. Его приговорили к шести годам лишения свободы, лишили звания генерал-лейтенанта запаса и оштрафовали на 600 тыс. рублей.