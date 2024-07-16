Украина, 16 июля, 2024, 08:19 — ИА Регнум. Взрывы прогремели в городе Каневе Черкасской области после предупреждения о воздушной угрозе, сообщает 16 июля украинский телеканал ТСН.

Иван Шилов ИА REGNUM

«Канев (Черкасская область) — взрывы», — говорится в сообщении телеканала.

Согласно данным онлайн-карты министерства цифровой трансформации Украины, предупреждение действует в Харьковской, Киевской и Черкасской областях.

Ранее взрывы были слышны в Черниговской области. Местные власти не сообщали о повреждённых объектах. Кроме того, взрывы прогремели на фоне объявленной воздушной тревоги в пригороде Днепропетровска.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля мощный взрыв прогремел в Одессе на фоне сигнала об опасности с воздуха. По данным николаевского подполья, 13 июля в пригороде Одессы Чабанке российские военные уничтожили склад с боекомплектом. В этом районе находится военная часть и зона отдыха военного совета Одесского округа, кроме того, туда могли передислоцироваться обучающие украинских диверсантов британцы, добавили подпольщики.

Российские военные в ответ на атаки ВСУ по гражданским объектам наносят удары по объектам энергетики, оборонной промышленности, военного управления и связи по всей Украине. Воздушную тревогу в украинских регионах объявляют каждый день, иногда по всей стране. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков не раз подчёркивал, что ВС России не наносят удары по жилым домам и социальной инфраструктуре.