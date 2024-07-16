Милуоки, США, 16 июля, 2024, 08:12 — ИА Регнум. Рядом с бывшим президентом США Дональдом Трампом, прибывшим на съезд Республиканской партии, присутствуют кандидат в вице-президенты Джеймс Дэвид Вэнс, спикер палаты представителей Майк Джонсон и журналист Такер Карлсон, сообщает 16 июля Reuters.

Иван Шилов ИА REGNUM

Вэнс, Джонсон и Карлсон заняли места возле Трампа в ложе для почётных гостей. Съезд проходит в Милуоки, штат Висконсин.

Трамп впервые появился на публике после того, как 13 июля в него стреляли на предвыборном митинге в штате Пенсильвания. Ухо политика скрыто за белой повязкой.

Как сообщало ИА Регнум, накануне Республиканская партия США официально выдвинула 78-летнего Трампа кандидатом в президенты. Политик получил одобрение от большинства однопартийцев.

Кроме того, сенатора от штата Огайо Джея Ди Вэнса официально утвердили в качестве кандидата на пост вице-президента США. Вэнс выступает за прекращение военной помощи Украине и скорейшее урегулирование конфликта. Он считает, что Киев при любых мирных договоренностях будет вынужден пойти на территориальные уступки.

Карлсон заявил в конце мая, что Трампа не остановят судебные процессы, он вновь победит на президентских выборах, если не будет убит.

13 июля на митинге в Батлере в Трампа стреляли. Политик получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения. Нападавшего ликвидировали. Им оказался 20-летний житель Пенсильвании Томас Мэтью Крукс. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа. Крукс стрелял с крыши производственного здания, его отделяли от Трампа около 100 метров.