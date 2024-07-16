Дублин, 16 июля, 2024, 08:08 — ИА Регнум. Слова премьер-министра Венгрии Виктора Орбана о том, что в случае победы на президентских выборах в США Дональд Трамп может сразу выступить за мирное разрешение украинского конфликта, являются плохой новостью для лидеров западных стран, заявил ирландский журналист Чей Боуз в социальной сети X.

Сергей Корсун ИА Регнум Переговоры США ВСУ Украина

«Ещё более ужасающие новости для клики (ЕС и США. — Прим. ред.), которая в настоящее время использует катастрофу на Украине, чтобы отвлечь от своих внутренних провалов», — написал он.

Автор добавил к посту снимок газетной статьи, которая посвящена заявлению премьера Венгрии.

Как передавало ИА Регнум, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан по итогам встречи с Дональдом Трампом в его имении Мар-а-Лаго заявил, что бывший президент США в случае избрания на пост главы государства хочет добиться мира на Украине.

После визита в Россию Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером Владимиром Путиным шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Путин 14 июня назвал условия, при которых Россия согласится на переговоры с Киевом по мирному урегулированию конфликта. Для этого ВСУ должны покинуть всю территорию ДНР, ЛНР, Херсонской и Запорожской областей. Кроме того, киевский режим должен документально подтвердить свой отказ от вхождения в НАТО.