Зеленский допустил, что, взаимодействуя с западными партнёрами, Украина добилась прогресса в вопросе использования западного оружия для ударов по России, пишет Politico. Назвав «несправедливой» ситуацию, когда украинские боевики знают, где находится «точка, из которой вылетает ракета или бомба», но не могут нанести ответный удар, глава киевского режима пригрозил начать использование собственных разработок для атак. Обсуждением такого известия ознаменован новый, 874-й день специальной военной операции (СВО).

Иван Шилов ИА REGNUM Владимир Зеленский

О том, что дальнобойными ракетами НАТО уже наносятся удары по территории России, а возможное увеличение дальности таких ударов станет новым этапом эскалации конфликта, говорил ранее на брифинге пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков. О непосредственной причастности США к чудовищному нападению на мирных жителей российского города Севастополя 23 июня заявил постоянный представитель РФ при всемирной организации Василий Небензя.

«Недавно страны НАТО дали киевскому режиму разрешение наносить удары вглубь российской территории», — подчеркивал российский дипломат.

Тем временем непосредственно в зоне СВО экипажи истребителей-бомбардировщиков Су-34 нанесли удар по пункту временной дислокации ВСУ в зоне ответственности группировки войск «Запад». В Минобороны уточнили, что удар наносился неуправляемыми авиационными бомбами ФАБ-500 с универсальным модулем планирования и коррекции (УМПК). Это позволяет наносить точные удары с безопасного удаления от линии боевого соприкосновения.

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