Вашингтон, 16 июля, 2024, 07:25 — ИА Регнум. Кандидат от республиканцев в вице-президенты США Джей Ди Вэнс в интервью Fox News задался вопросом о цели поддержки Украины.

augean-stables. livejournal.com Джей Ди Вэнс

«Какова цель? Чего мы пытаемся достичь?» — поинтересовался он, говоря о миллиардных тратах Вашингтона на нужды Киева.

Вэнс добавил, что при нахождении у власти Дональда Трампа Россия бы не начала спецоперацию на Украине, с этим согласны все, в том числе многие сенаторы-демократы.

Как сообщало ИА Регнум, ранее республиканец Вэнс выступал за прекращение помощи вооружениями Украине и скорейшее урегулирование конфликта. Он считает, что Киев при любых мирных договоренностях будет вынужден пойти на территориальные уступки. Сенатор призывал палату представителей блокировать помощь ВСУ. По мнению Вэнса, Украина должна получить нейтральный статус, а её границы нужно заморозить в их нынешнем состоянии.

Выбор сенатора от штата Огайо Джеймса Дэвида Вэнса кандидатом в вице-президенты США от Республиканской партии станет «катастрофой для Украины», приводит слова высокопоставленного чиновника одной из европейских стран газета Politico.