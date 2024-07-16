Пассау, Германия, 16 июля, 2024, 06:51 — ИА Регнум. Экипаж танка германской армии (бундесвер), двигающегося в колонне на учения в сторону города Пассау, случайно выстрелил холостыми патронами над автобаном — гильзы упали в ехавший навстречу автомобиль. Об инциденте сообщили в местной полиции.

Boevaya mashina Немецкий танк Leopard 2A7

ЧП с танком произошло вечером 14 июля. Колонна бундесвера шла по трассе B12. Пушки с холостыми патронами при этом были направлены вверх.

«По пока неустановленным причинам из оружия было произведено несколько выстрелов», — пояснили в полиции.

На месте ЧП было установлено, что гильзы попали в автомобиль, за рулем которого была 32-летняя немка, она не пострадала.

Военная прокуратура продолжит расследование.

Как сообщало ИА Регнум, танк Армии обороны Израиля случайно выстрелил по пограничному посту Египта в октябре 2023 года. Это произошло в районе кибуца Керем-Шалом.

Гусеничная машина переехала двоих солдат во время учений НАТО в Польше. В результате один военнослужащий погиб, другой получил тяжёлые травмы. Инцидент произошёл в центре подготовки Сухопутных войск в Дравске-Поморском.