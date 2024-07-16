Москва, 16 июля, 2024, 05:09 — ИА Регнум. Россия не будет участвовать в «мирных саммитах» на условиях, выставленных Украиной или её западными союзниками. Глава киевского режима Владимир Зеленский, несмотря на собственный запрет на переговоры, по сути, заявляет о готовности к диалогу по «мирному плану», но его тон неприемлемый, заявил 15 июля глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР).

Duma.gov.ru Леонид Слуцкий

«Тон абсолютно неприемлемый. Никакого «должны»! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев. А что касается переговоров — да, не раз говорили, что готовы их вести. Но с учётом сегодняшних реалий, в том числе территориальных и утверждённых в Конституции РФ», — прокомментировал Слуцкий в Telegram-канале заявление Зеленского, что Россия должна присутствовать на втором саммите по Украине в ноябре.

Слуцкий выразил сомнение, что переговоры можно вести с «просроченным» главарём украинского режима. При отмене выборов президента единственным легитимным институтом на Украине может выступать Верховная рада и её спикер, однако власть там узурпирована, подчеркнул депутат.

Слуцкий напомнил о выдвинутых ранее китайской, турецкой, бразильской мирных инициативах. При этом самую действенную формулу мира для завершения конфликта и поиска компромисса изложил российский президент Владимир Путин.

Как передавало ИА Регнум, первый саммит по Украине прошёл в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня по инициативе Киева. Представителей России на мероприятии не было, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН.

Глава МИД Сергей Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую формулу Зеленского.

Ещё до швейцарского саммита пресс-секретарь президента Дмитрий Песков заявил, что мероприятие будет пустым, абсурдным сборищем.

Российский лидер Владимир Путин назвал швейцарскую конференцию паноптикумом и указал на противоречивость действий её организаторов. По его словам, они заявляют, что без Москвы не получится добиться результатов, но обвиняют Россию в отказе от переговоров и не приглашают её.