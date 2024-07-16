Маскат, 16 июля, 2024, 04:42 — ИА Регнум. В районе мечети в городе Вади-Кабир на востоке Омана между неизвестными произошла перестрелка с жертвами. Подробности сообщили агентству Reuters в местной полиции.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

По словам правоохранителей, в результате стрельбы погибли четыре человека, ещё несколько ранены. Их доставили в больницу.

Подробной информации о происшествии пока нет.

Как сообщало ИА Регнум, мужчина в хуторе Угольском в Волгоградской области выстрелил в детей, игравших на улице. 12-летний мальчик скончался. Стрелявшего задержали.

Конфликт на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге закончился стрельбой. Инцидент произошёл вечером 13 июля у дома № 71. В полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения для проверки на причастность к стрельбе.