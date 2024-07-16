Ростов-на-Дону, 16 июля, 2024, 04:34 — ИА Регнум. Российские средства противовоздушной обороны (ПВО) в ночь на 16 июля уничтожили на территории Ростовской области четыре беспилотника. Об этом в Telegram-канале сообщил губернатор региона Василий Голубев.

Иван Шилов ИА REGNUM Украинский БПЛА

«На севере Ростовской области силами ПВО уничтожено 4 БПЛА… Военные продолжают отражать воздушную атаку», — написал он.

По предварительным данным, обошлось без пострадавших и разрушений.

Как передавало ИА Регнум, утром 15 июля шесть беспилотников ВСУ самолётного типа были сбиты дежурными средствами ПВО. Над территорией Орловской области уничтожили один беспилотник, два — над Брянской и три — над Курской областью.

В небе над Воронежской областью ночью 16 июля подразделениями противовоздушной обороны был уничтожен беспилотник самолётного типа. Режим опасности атаки БПЛА в регионе не объявлялся. Губернатор области Александр Гусев уточнил, что, по предварительной информации, в результате инцидента разрушений и пострадавших нет.

В ночь на 16 июля украинский дрон совершил атаку на завод в посёлке Коренево Курской области, подтвердил врио главы региона Алексей Смирнов. По его словам, коптер сбросил взрывное устройство на территорию завода низковольтной аппаратуры.