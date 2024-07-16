Вашингтон, 16 июля, 2024, 03:47 — ИА Регнум. Глава Секретной службы США Кимберли Читл заявила, что не намерена уходить в отставку из-за покушения на экс-главу Белого дома Дональда Трампа. Об этом она сказала в интервью телеканалу ABC News.

ИА Регнум Дональд Трамп, выборы США

«Ответственность лежит на мне. Я директор Секретной службы. Мне нужно обеспечить проведение проверки и снабдить наш личный состав необходимыми ресурсами», — добавила Читл.

Она пояснила, что здание, откуда велась стрельба, находилось в зоне ответственности местных правоохранительных органов. По ее словам, сотрудники этих органов находились внутри здания, а нападавший занимал позицию на крыше.

В данном конкретном случае обязанности по обеспечению безопасности распределялись между различными службами. Секретная служба отвечала за внутренний периметр объекта, дополнила Читл. Несмотря на произошедшее, она заявила, что не собирается подавать в отставку.

Как сообщало ИА Регнум, 13 июля во время предвыборного митинга в Батлере, штат Пенсильвания, в Трампа стреляли. Бывший президент получил ранение в ухо, один из участников митинга погиб, ещё два человека получили ранения. Нападавшего ликвидировали. Им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из этого же штата.

Американский предприниматель Илон Маск заявил, что в проблемах с безопасностью на митинге в штате Пенсильвания виновна Секретная служба США.

Спецагент в отставке Джим Кавано подчеркнул, что Секретная служба допустила «огромную ошибку», когда отказалась размещать своих сотрудников в здании, хотя и хорошо сработала для ликвидации стрелка. По его словам, контроль над высотой — элементарное действие, и его отсутствие в день покушения на Трампа «действительно удивляет».

Покушение на экс-президента США Дональда Трампа — это часть сложной и многоходовой игры, в которую вовлечены почти все страны мира, считает политолог-американист Рафаэль Ордуханян. Он убеждён, что в ближайшее время станет известно, кто именно занимался этим.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что Россия всегда осуждала любое проявление насилия. Он добавил, что Москва выражает соболезнования семье погибшего, а также желает выздоровления всем пострадавшим.