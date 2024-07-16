Омск, 16 июля, 2024, 03:36 — ИА Регнум. Судебные приставы из разных регионов России повесили многотысячные долги на восьмилетнюю девочку из Омской области. Об этом мать ребёнка рассказала «Сапе».

r59. fssp. gov.ru Федеральная служба судебных приставов

По словам женщины, первоклассница оказалась за несколько дней «обладательницей» долга в 700 тыс. рублей. Суть в том, что мать занесла данные дочери в свою учётную запись на Госуслугах для регистрации на портале Дневник. ру. После этого, в течение двух дней судебные приставы из регионов страны выставили на имя ребёнка 34 долга на общую сумму почти 700 тыс. рублей.

Отмечается, что все долговые требования каким-то образом были привязаны к СНИЛС девочки, при этом в производствах значились другие ФИО. В Минцифры заявили, что долги из базы ФССП автоматически привязываются к аккаунту на Госуслугах, однако сбоев в работе портала замечено не было, как нет и полной тёзки девочки в Омской области.

Позже удалось проследить «код ошибки» — она произошла в отделении ФССП Белгорода. Женщину заверили, что нерадивый сотрудник уже уволен, якобы он внёс сведения её дочери в исполнительные производства.

При этом долговая проблема у семьи не решена до сих пор, и в аккаунте женщины на Госуслугах появляются уведомления о новых долгах. Мать девочки уже обратилась за помощью в решении абсурдной ситуации к силовым структурам.

Как сообщало ИА Регнум, Госдума на пленарном заседании 29 мая приняла в первом чтении законопроект о наделении приставов полномочиями применять в ряде случаев физическую силу, специальные средства и огнестрельное оружие.

В России в январе 2024 года впервые возбудили уголовное дело против коллекторов по новой статье 172.4 УК РФ о нарушениях при возврате просроченной задолженности, рассказал директор Федеральной службы судебных приставов Дмитрий Аристов.