Вашингтон, 16 июля, 2024, 03:27 — ИА Регнум. Великобритания и некоторые страны ЕС планируют усилить надзор за танкерами с нефтью из России. Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники.

GTraschuetz Нефтяной танкер

Предположительно, план действий по данному вопросу будут рассматривать 18 июля в Лондоне в ходе саммита Европейского политического сообщества. При этом не уточняется, какие страны намерены участвовать в обсуждении.

В проект документа вошли предложения по обмену данными о российских нефтяных танкерах с целью «координации ответных мер на риски, представляемые судами и посредниками». Подчёркивается необходимость взаимодействия с частным сектором и другими заинтересованными сторонами для устранения существующих угроз. Речь идёт о «теневом флоте», занимающимся перевозкой российской нефти. Многие корабли не застрахованы, плохо обслуживаются и находятся в неудовлетворительном техническом состоянии.

По данным одного из источников агентства, дополнительный надзор за российскими танкерами может привести к введению новых санкций.

Как сообщало ИА Регнум, 20 июня постоянные представители стран ЕС согласовали 14-й пакет санкций против России. Министр иностранных дел Нидерландов Ханке Брюинс Слот заявил, что новые санкционные меры должны закрыть все порты Евросоюза для танкеров c российской нефтью.

Белый дом не хочет вводить новые санкции против России из опасений, что это может вызвать рост цен на нефть и повредить предвыборной кампании президента США Джо Байдена. Об этом 7 июля написала газета The New York Times. В связи с этим предложенные санкции в отношении российского «теневого флота» находятся на стадии рассмотрения и не могут быть приняты в ближайшее время, указали авторы.

Министр иностранных дел Дании Ларс Расмуссен 17 июня заявил, что датские власти рассматривают возможность ограничения прохода старых танкеров, которые перевозят российскую нефть через Балтийское море. Комментируя эти высказывания, посол России в Дании Владимир Барбин отметил, что судоходству на Балтике угрожают западные санкции, а не российские танкеры.