Вашингтон, 16 июля, 2024, 03:03 — ИА Регнум. Найденным мёртвым в киевском отелей военный дипломат оказался атташе посольства США на Украине Ричард Кирлин. Соответствующий некролог опубликован 15 июля на сайтах онлайн-мемориала Legacy и похоронного бюро округа Бентон.

Посольство США в Киеве

Установлено, что умер военный советник 24 июня в возрасте 57 лет. Известно, что Кирлин занимался вопросами поставок самолётов F-16 украинской армии.

Отмечается, что смерть дипломата наступила в результате остановки сердца.

Как сообщало ИА Регнум, 25 июня в Киеве нашли мёртвым атташе американского дипломата. Его тело обнаружили в гостинице Hilton. На теле следов насилия не обнаружено. Было установлено, что мужчина приехал на Украину 15 июня. В соответствии с медицинскими показателями, предоставленными посольством США, он страдал от высокого уровня холестерина и проблем с сердцем. Номер отеля был заперт изнутри.

26 июня французского посла в Шри-Ланке и на Мальдивах Жана-Франсуа Пактэ обнаружили мёртвым в его резиденции в Коломбо. Причины смерти 53-летнего дипломата не уточнили. Предположительно, он скончался из-за остановки сердца.