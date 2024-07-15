Вашингтон, 16 июля, 2024, 02:03 — ИА Регнум. Замначальника штаба ВВС США по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции генерал-лейтенант Эндрю Джебара заявил на видеосеминаре американского Института аэрокосмических исследований, что Вашингтон вынужден учитывать сигналы России в области ядерного сдерживания и корректировать свои действия.

Иван Шилов ИА REGNUM Ядерное оружие

Военный отметил, что США «бывали скованы в своих действиях», так как противники имели ядерный потенциал, и нового, по его мнению, здесь «ничего нет».

По словам Джебара, в годы военных действий в Корее и Вьетнаме «бывали вещи», которые ВС США не могли сделать в силу обеспокоенности, вызванной противниками, обладающими ядерным оружием.

«Я бы сказал: просто расширьте это с учётом многополярной угрозы сегодняшнего дня», — пояснил генерал.

Джебара не стал комментировать предостережения президента РФ Владимира Путина в адрес США, касающиеся ядерной сферы. При этом он указал, что минобороны страны принимает во внимание такие сигналы других государств и решает, как реагировать на них.

«Вызывает ли это обеспокоенность? Да. Думаем ли мы постоянно, как реагировать на это? Да. И это, считаю, подчеркивает необходимость полномасштабной модернизации, позволяющей нам предложить президенту различные средства», — добавил он, отметив, что в определенных случаях США приходится прекращать полёты военной авиации, реагируя на сигналы ядерных государств.

Как сообщало ИА Регнум, планы Соединённых Штатов Америки по размещению дальнобойных ракет Tomahawk в Европейском союзе стали «жёстким ответом» России на фоне отставания западных стран в сфере ядерного оружия. Об этом говорится в опубликованной 11 июля статье немецкого издания Berliner Zeitung.

Военный эксперт и научный сотрудник Университета Гельмута Шмидта в Гамбурге Северин Плейер заявил изданию, что Запад отстаёт от России в ядерном тактико-оперативном плане, на фоне чего планы США по размещению ракет Tomahawk в Европе не выглядят чем-то удивительным.

Президент РФ Владимир Путин подчеркнул, что Россия должна быть готова к проведению испытаний ядерного оружия, если США проведут такие испытания первыми.