Вашингтон, 16 июля, 2024, 01:46 — ИА Регнум. Американский лидер Джо Байден 15 июля поручил Секретной службе обеспечить защиту независимому кандидату в президенты США Роберту Кеннеди — младшему. Об этом на брифинге для журналистов заявил министр внутренней безопасности Алехандро Майоркас.

Иван Шилов ИА Регнум Роберт Фрэнсис Кеннеди

«Президент поручил мне в свете событий, произошедших 13 июля, взаимодействовать с Секретной службой США для предоставления охраны Роберту Кеннеди — младшему», — уточнил он.

Как сообщало ИА Регнум, в субботу, 13 июля, в городе Батлере, штат Пенсильвания, было совершено покушение на Дональда Трампа. Стрельба раздалась в начале выступления кандидата на пост президента США на митинге сторонников. Бывший американский лидер прервал речь и спрятался за трибуну, после чего его перевели в безопасное место. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании.

Позже Трамп заявил, что с ним всё «в порядке». Пресс-секретарь экс-президента рассказал журналистам, что республиканец прошёл медобследование.

После инцидента Джо Байден выступил со специальным обращением. Он заявил, что осуждает инцидент со стрельбой на митинге и любые проявления насилия, а также выразил благодарность сотрудникам Секретной службы США, сопроводившим Трампа в безопасное место. Вместе с тем американский лидер отказался называть произошедшее покушением на Трампа.