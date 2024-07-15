Москва, 16 июля, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Музыкальный руководитель «Ленкома Марка Захарова» Сергей Рудницкий умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.

https://t.me/teatrlenkom/4320 Музыкальный руководитель Ленкома Сергей Рудницкий

«15 июля 2024 года ушёл из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля «Аракс» Сергей Анатольевич Рудницкий», — написали в Telegram-канале театр «Ленком Марка Захарова».

Рудницкий родился 19 апреля 1955 года в селе Павловская Слобода Московской области. С 1974 года он сотрудничал с Театром имени Ленинского комсомола (впоследствии — «Ленком») как участник рок-группы «Аракс». Играл на клавишных инструментах. В 1997 году ему присвоили звание Заслуженный артист Российской Федерации, а в 2012 году — Народного артиста РФ.

Рудницкий был соавтором Марка Захарова, автором музыки к спектаклям «Шут Балакирев», «Ва-Банк», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника» и ряду других.

Неоднократно Рудницкий удостаивался высокой оценки коллег и зрителей, добавили в театре, выразив соболезнования семье и близким музыканта.