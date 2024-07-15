Умер музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий
Музыкальный руководитель «Ленкома» Сергей Рудницкий умер в возрасте 69 лет
Москва, 16 июля, 2024, 00:01 — ИА Регнум. Музыкальный руководитель «Ленкома Марка Захарова» Сергей Рудницкий умер в возрасте 69 лет. Об этом сообщила пресс-служба театра.
«15 июля 2024 года ушёл из жизни музыкальный руководитель нашего театра, народный артист России, лауреат театральных премий, композитор, аранжировщик, руководитель легендарного ансамбля «Аракс» Сергей Анатольевич Рудницкий», — написали в Telegram-канале театр «Ленком Марка Захарова».
Рудницкий родился 19 апреля 1955 года в селе Павловская Слобода Московской области. С 1974 года он сотрудничал с Театром имени Ленинского комсомола (впоследствии — «Ленком») как участник рок-группы «Аракс». Играл на клавишных инструментах. В 1997 году ему присвоили звание Заслуженный артист Российской Федерации, а в 2012 году — Народного артиста РФ.
Рудницкий был соавтором Марка Захарова, автором музыки к спектаклям «Шут Балакирев», «Ва-Банк», «Чайка», «Варвар и еретик», «Женитьба», «Мистификация», «Пер Гюнт», «День опричника» и ряду других.
Неоднократно Рудницкий удостаивался высокой оценки коллег и зрителей, добавили в театре, выразив соболезнования семье и близким музыканта.