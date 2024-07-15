Будапешт, 15 июля, 2024, 23:55 — ИА Регнум. Премьер-министр Венгрии Виктор Орбан призвал Евросовет возобновить дипотношения с Россией и переговоры с КНР о мирной конференции для урегулирования украинского конфликта. Об этом говорится в письме к главе Шарлю Мишелю, которое есть у газеты Bild.

Иван Шилов ИА Регнум Зеленский и Орбан

В объёмном письме Орбан перечислил десять пунктов, подчёркивая, что в будущем интенсивность конфликта на Украине возрастёт.

«Ниже вы найдёте краткую оценку моих недавних дискуссий с лидерами Украины, России, Китая, Турции и Дональдом Трампом, а также некоторые предложения на ваше рассмотрение», — цитирует газета обращение венгерского политика.

Виктор Орбан призвал к переговорам с Пекином по урегулированию конфликта на Украине, возобновлению дипломатических отношений с Россией и «политическому наступлению» на Глобальный Юг, чьё «уважение было потеряно в связи с позицией по Украине».

Как сообщало ИА Регнум, план премьер-министра Венгрии может опираться на мирную инициативу, предложенную Китаем, это позволяет ему усилить взаимодействие Венгрии с КНР. Такое мнение 15 июля высказал политолог, член Совета по межнациональным отношениям при президенте России Богдан Безпалько, комментируя план Орбана по урегулированию конфликта на Украине.

Венгрия передала план премьер-министра Виктора Орбана по урегулированию конфликта на Украине всем лидерам Евросоюза.

После визита в Россию Орбан обратился к Европейскому союзу с призывом взять на себя инициативу по «продвижению» прекращения огня в зоне украинского конфликта. По мнению главы венгерского правительства, после его переговоров с российским лидером шансы на такое перемирие и начало мирных переговоров стали выше.

Как указал пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, Орбан проявил политическую волю к диалогу, что Москва воспринимает крайне позитивно.

План Китая по урегулированию конфликта на Украине содержит хорошие элементы, заявил помощник бывшего президента США Дональда Трампа Рик Греннел.