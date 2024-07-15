Москва, 15 июля, 2024, 23:13 — ИА Регнум. С предложением о реформировании школьных экзаменов выступил руководитель Рособрнадзора Анзор Музаев. Он призвал учитывать при поступлении учащихся в техникумы и колледжи результаты экзаменов после девятого класса, сообщили «Известия».

Иван Шилов ИА REGNUM ОГЭ

По словам Музаева, в настоящее время конкурс в некоторых учреждениях среднего профессионального образования превышает показатели в высших учебных заведениях.

«Аттестат — это всё-таки текущие оценки, к ним, как бы кто ни обижался, есть много вопросов», — добавил он.

Глава Рособрнадзора подчеркнул, что оценки в аттестате не всегда отражают действительный уровень знаний учащихся. Многие также задаются вопросом, для чего сдаются экзамены в девятых классах, пояснил руководитель ведомства.

Как сообщало ИА Регнум, по мнению заслуженного учителя России, историка, кандидата психологических наук, доцента МГПУ Александра Снегурова, система школьного образования выявила немало устаревших методов, которые нуждаются в масштабном реформировании. При поступлении в учреждения среднего профессионального образования учащихся после 9-го класса необходимо принимать не по школьным отметкам, а исходя из особых навыков и увлечений ребёнка, считает эксперт. Снегуров добавил, что недостаточно продуманы и сформированы правила приёма учащихся в колледжи и училища по окончании 9-го класса.