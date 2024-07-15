Москва, 15 июля, 2024, 23:01 — ИА Регнум. Глава комитета Госдумы по международным делам Леонид Слуцкий (ЛДПР) заявил, что Россия не будет участвовать в «мирных саммитах» на условиях, выставленных киевским режимом или его западными союзниками. По мнению депутата, также неприемлем тон главы режима Владимира Зеленского в контексте обсуждения мирного урегулирования конфликта. Об этом Слуцкий написал в Telegram-канале.

Иван Шилов ИА REGNUM Леонид Слуцкий

Комментируя заявление Зеленского о том, что Россия должна быть на втором саммите по Украине в ноябре, парламентарий отметил, что «тон абсолютно неприемлемый».

«Никакого «должны»! Зеленскому и его хунте Россия точно ничего не должна! И, уверен, не будет принимать участия ни в каких так называемых саммитах на условиях киевских марионеток и их западных хозяев», — подчеркнул Леонид Слуцкий.

Он напомнил в очередной раз, что российская сторона не единожды заявляла о готовности вести переговоры, но с учётом реалий, в том числе территориальных, утвержденных в конституции РФ.

«С кем вести? Сомневаюсь, что с «просроченным» главарём украинского режима. Единственным легитимным институтом на Украине сегодня при отмене выборов президента может выступать Верховная рада и её спикер. Но власть там узурпирована», — отметил депутат.

Слуцкий добавил, что в мирных инициативах, которые сегодня предлагаются Китаем, Бразилией, Турцией, необходимо исходить из «формулы мира», предложенной российским президентом Владимиром Путиным.

Как сообщало ИА Регнум, представители России должны участвовать во втором саммите по украинскому урегулированию, заявил Зеленский 15 июля на пресс-конференции.

Саммит по Украине прошёл в швейцарском Бюргенштоке 15–16 июня по инициативе Киева. Представителей России не было, не присутствовали там и делегации большинства стран — членов ООН. Глава МИД Сергей Лавров назвал саммит попыткой сформулировать ультиматум для России. Он заявил, что российские представители не будут участвовать ни в этих, ни в любых других переговорах, если там попытаются продвигать так называемую формулу Зеленского.