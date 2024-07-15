Волгоград, 15 июля, 2024, 22:36 — ИА Регнум. Мужчина в хуторе Угольском в Волгоградской области выстрелил в детей, игравших на улице. Подробности сообщили «РИА Новости» в администрации Отрожкинского сельского поселения.

Иван Шилов ИА Регнум Стрельба

По имеющейся информации, раненый 12-летний ребёнок в больнице.

Стрелявшего задержали по горячим следам.

Инцидент произошёл на минувшей неделе.

Как сообщало ИА Регнум, один человек погиб и ещё трое пострадали в перестрелке в дагестанском селе Агачаул, 14 июля информировала пресс-служба регионального управления Следственного комитета.

13 июля на окраине села Агачаул произошла драка между местными жителями на почве неприязненных отношений из-за земельного спора. В ходе конфликта один из участников произвёл не менее 13 выстрелов из короткоствольного огнестрельного оружия. Задержан 25-летний житель.

Конфликт на Комендантском проспекте в Санкт-Петербурге закончился стрельбой. Инцидент произошёл вечером 13 июля у дома № 71.

В полицию доставлены трое мигрантов 1990, 1995 и 2000 годов рождения для проверки на причастность к стрельбе.