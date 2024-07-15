Москва, 15 июля, 2024, 22:28 — ИА Регнум. После освобождения из следственного изолятора бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова пришли поддержать друзья. Они встретили его у здания 235-го гарнизонного военного суда города Москвы в футболках с изображением Попова и надписью «Спартак. Честь имею!».

Журналистам они рассказали, что именно такой позывной у их товарища.

В свою очередь Попов поблагодарил друзей за поддержку.

Как сообщало ИА Регнум, 15 июля суд удовлетворил ходатайство Следственного комитета о переводе Ивана Попова под домашний арест. Меру пресечения установили до 11 октября. Экс-генерала освободили из-под стражи в зале суда и сняли с него наручники.

В мае генерал-майора Попова задержали в рамках уголовного дела о мошенничестве. Суд отправил его под арест до 16 июля, обвинив в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области. Стоимость металлоконструкций оценивается в 130 млн рублей. Попов вину не признал.

Отмечалось, что генерал-лейтенант Олег Цоков в 2023 году перевёл на карту Попова свыше 1 млн рублей. Это стало ключевым доказательством в уголовном деле, возбуждённом в отношении Попова.

Генерал командовал 58-й общевойсковой армией в 2023 году. Ранее он был начальником штаба 22-го армейского корпуса ВС РФ в Крыму и начальником штаба 11-го армейского корпуса ВС РФ в Калининградской области.