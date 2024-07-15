Москва, 15 июля, 2024, 21:54 — ИА Регнум. Судебные приставы Москвы впервые конфисковали электросамокат, его владелец в состоянии алкогольного опьянения ранее совершил наезд на пожилую женщину, сообщила 15 июля пресс-служба главного управления Федеральной службы судебных приставов (ФССП) по Москве на своём сайте.

Главное управление ФССП по г. Москве

Уточняется, что в связи с повторным характером правонарушения суд постановил изъять транспортное средство, использованное при совершении преступления, в собственность государства и на 18 месяцев лишил нарушителя права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортными средствами.

Совершивший наезд был вызван в Солнцевское отделение судебных приставов на приём, однако не явился без уважительных причин.

«Тогда судебный пристав подверг мужчину принудительному приводу, в ходе которого отобрал у него объяснение и вручил требование о предоставлении имущества для обращения его в доход государства», — сказано в пресс-релизе ФСПП.

Только после этого виновник ДТП передал приставу электросамокат Dualtron ultra. В ФССП отметили, что конфискация этого вида транспортного средства стала первой в Москве.

Как передавало ИА Регнум, Государственная дума 10 июля приняла на пленарном заседании в первом чтении законопроект о введении штрафов за нарушения при управлении электросамокатами, велосипедами и другими средствами индивидуальной мобильности (СИМ). Поправки планируют внести в Кодекс об административных правонарушениях. Они предусматривают штраф от 20 до 30 тыс. рублей за передвижение на СИМ или велосипеде в нетрезвом состоянии и от 500 до пяти тысяч рублей за превышение скорости.

За причинение легкого вреда здоровью при ДТП нарушителю придётся заплатить от двух до пяти тысяч рублей, вреда средней тяжести — от 10 до 15 тыс. рублей. Наказание в виде штрафа в размере от 2 до 3 тыс. рублей могут ввести в случаях нарушения правила перевозки людей, в том числе за езду вдвоем на одном электросамокате. За перевозку детей штраф может составить 5 тыс. рублей.

С начала сезона в Москве пользователям арендованных электросамокатов вручили порядка 15 тысяч штрафов. По данным департамента транспорта Москвы, самыми частыми нарушениями стали езда на одном электросамокате вдвоем, проезд по пешеходному переходу, а также парковка в неположенном месте.