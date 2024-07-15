Анадырь, 15 июля, 2024, 20:43 — ИА Регнум. Жители Анадыря смогут пройти обучение в «Школе 21». Первый отборочный конкурс стартовал для участников из Анадыря на базе московского кампуса «Школы 21» — школы цифровых технологий от «Сбера», где каждый желающий вне зависимости от опыта в программировании может получить востребованную ИТ-профессию.

Пресс-служба Сбера «Школу 21» открыли в Анадыре

Те, кто пройдут первый этап, продолжат основное обучение. В процессе они будут выполнять задания и работать в командах как офлайн, так и онлайн вместе с ребятами из других регионов страны.

Такой формат обучения был разработан «Школой 21» для жителей отдалённых и малонаселённых регионов России. Это поможет готовить высококлассных ИТ-специалистов в любой точке страны, обеспечит получение ими качественного бесплатного образования в сфере цифровых технологий.

За 26 дней отборочного тура участники приобретут цифровые навыки и погрузятся в основы программирования, познакомятся с методикой обучения «равный равному», выполнят индивидуальные и коллективные проекты, напишут код игры, изучат основы языка программирования С и многое другое.

Президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов поздравили участников с началом отборочного этапа и пожелали им успехов в освоении цифровых технологий.

«Открытие на Чукотке высокотехнологичного кампуса «Школы 21» — значимое событие», — сказал Греф. По его словам, на сегодняшний день в «Школе 21» обучают уже 14 различным специальностям и работают над расширением дальше, в том числе для тех видов бизнеса, которые характерны для Чукотки. «Сегодня наши партнёры — сырьевые предприятия региона показывают совершенно потрясающие решения, которые позволяют резко нарастить эффективность и производительность труда и снизить себестоимость выпускаемой продукции за счёт применения цифровых решений», — подчеркнул Греф.

Губернатор Чукотского автономного округа Владислав Кузнецов добавил, что 100% выпускников «Школы 21» успешно трудоустроены в крупнейших российских ИТ-компаниях и стартапах. «Теперь качественное и практическое образование в сфере ИТ доступно и жителям Чукотки», — сказал он.

«Школа 21» в Анадыре реализуется «Сбером» в партнёрстве с правительством Чукотского автономного округа по поручению президента Российской Федерации Владимира Путина.

Планируется, что образовательное пространство школы начнёт работу этой осенью. Оно будет находиться в здании Чукотского многопрофильного колледжа по адресу: Анадырь, ул. Студенческая, д. 3. «Школа 21» в Анадыре будет работать круглосуточно для удобства участников.

В течение основного обучения (от полутора до трёх) участники бесплатно получат востребованную ИТ-профессию и станут квалифицированными специалистами в своём регионе. Они изучат языки программирования C, C++, Java, C#, Python и Go, а также получат навыки в области DevOps, работы с базами данных и сетями.