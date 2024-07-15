Москва, 15 июля, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Мосгорсуд на заседании 15 июля признал законным заочный арест бывшего топ-менеджера Volvo Эрика Эберхардсона в рамках уголовного дела о мошенничестве.

Михаил Фомичев/РИА Новости Эрик Эберхардсон

Соответствующее постановление Таганского суда столицы было оставлено без изменения, а жалоба — без удовлетворения, сказано в сообщении в Telegram-канале пресс-службы московских судов общей юрисдикции.

«Московский городской суд оставил без изменения постановление Таганского районного суда города Москвы об избрании меры пресечения в виде ареста заочно в отношении Эберхадсона Ларса Эрика Эббе, апелляционную жалобу заявителя без изменения», — отметила пресс-служба.

Как передавало ИА Регнум, в июне Эберхардсона обвинили в мошенничестве в особо крупном размере. Он был заочно арестован решением Таганского суда на два месяца, а также объявлен в международный розыск.

По данным следствия, Эберхардсон ввёл в заблуждение потерпевшего гражданина, сообщив ему заведомо ложную информацию, связанную с инвестициями. При этом менеджер потребовал передать ему деньги и подписал расписку, но не вернул средства в указанный период и распорядился ими по своему усмотрению.

Как сообщалось ранее, в феврале 2023 года бывший заместитель председателя правления АКБ «Держава» Тимур Назыров был объявлен в международный розыск в рамках дела о мошенничестве в особо крупном размере. Суд вынес постановление о заочном аресте Назырова сроком на два месяца.