Вашингтон, 15 июля, 2024, 20:14 — ИА Регнум. Вашингтон продолжает рассчитывать на заключение с Москвой нового соглашения по Договору о стратегических наступательных вооружениях (ДСНВ) после 2026 года. Об этом 15 июля сообщил заместитель начальника штаба по стратегическому сдерживанию и ядерной интеграции ВВС США Эндрю Гебара.

Министерство обороны РФ/РИА Новости

«Есть абсолютная надежда на новое соглашение по ядерному нераспространению», — заявил он в ходе вебинара, комментируя возможность продления российско-американского ДСНВ, срок действия которого истекает в 2026 году.

Как передавало ИА Регнум, президент РФ Владимир Путин 21 февраля 2023 года заявил, что Россия приостанавливает своё участие в ДСНВ. Российский лидер указал, что США через НАТО выдвигают России требование по ДСНВ, требуя выполнения Москвой всех его пунктов, а сами намерены вести себя, как им захочется.

Путин также подчеркнул, что Россия должна быть готова к проведению испытаний ядерного оружия, если США проведут такие испытания первыми.

В марте того же года замглавы МИД Сергей Рябков заявил, что Москва не видит никаких признаков изменения деструктивной позиции Вашингтона по стратегической стабильности. Вместе с тем Рябков не исключил возможности продолжения контактов России с США по вопросу ДСНВ.