Москва, 15 июля, 2024, 20:12 — ИА Регнум. Центральный банк России приостанавливает ежедневную публикацию статистики об объёмах торгов долларом США, евро и юанем, которые производятся на основе внебиржевых торгов. Об этом сообщила пресс-служба Центрального банка России на его официальном сайте.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

«В целях ограничения санкционного влияния Банк России приостанавливает публикацию ежедневной информации об объемах торгов долларом США, евро и юанем по отношению к рублю, рассчитанных на основе внебиржевых торгов с расчётами «завтра», — сказано в публикации.

Как передавало ИА Регнум, 12 июня Центральный банк России приостановил торговлю евро на Московской бирже из-за соблюдения Европейским союзом антироссийских санкций США. Отмечается, что торги на всех остальных площадках биржи в рублях и остальных валютах продолжатся в штатном режиме. На внебиржевом рынке продолжатся сделки с долларом и евро.

Также стало известно, что Банк России приостановил торги гонконгским долларом. Кроме того, регулятор принял решение изменить время начала торговой сессии на валютном рынке и рынке драгоценных металлов, отметив, что итоговая сессия начнётся в 09:50 по московскому времени.

Ранее Центральный банк РФ продлил ограничения на снятие наличной иностранной валюты до 9 сентября 2024 года, которые были введены в связи с антироссийскими санкциями.