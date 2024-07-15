Нью-Йорк, США, 15 июля, 2024, 19:53 — ИА Регнум. Бывший президент США Дональд Трамп после закрытия дела о ненадлежащем хранении секретных документов заявил в соцсети Truth Social о необходимости закрыть все уголовные дела, возбуждённые в его отношении.

SETH WENIG/POOL/EPA/ТАСС Дональд Трамп

«По мере того как мы продвигаемся в объединении нашей страны после ужасных событий субботы, отклонение этих незаконных обвинений во Флориде должно стать лишь первым шагом, после которого в ускоренном порядке будут прекращены все случаи охоты на ведьм», — написал политик.

Трамп также заявил, что Минюст США координировал «политические нападения», которые, по его мнению, являются заговором с целью вмешательства в выборы на стороне действующего президента США Джо Байдена.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля Федеральный суд Южного округа штата Флорида закрыл дело о ненадлежащем хранении секретных документов в отношении Трампа. В постановлении судьи Эйлин Кэннон говорится, что назначение специального прокурора Джека Смита по этому делу нарушает конституцию.

Также в этот день экс-президент США заявил в интервью газете New York Post, что два судебных дела против него будут отменены после покушения. По словам политика, он слышал, что Байден попросит об этом министерство юстиции, которое в США также выполняет функции Генеральной прокуратуры.

В рамках четырёх уголовных дел Трампу ранее предъявили 91 обвинение. По его мнению, так демократический истеблишмент пытается помешать ему вернуться в президентское кресло.

Покушение на Трампа было совершено 13 июля в городе Батлере в штате Пенсильвания. Стрельба раздалась в начале выступления кандидата на пост президента США на митинге сторонников. Бывший американский лидер прервал речь и спрятался за трибуну, после чего его перевели в безопасное место. Нападавшего ликвидировали, им оказался 20-летний Томас Мэтью Крукс из Пенсильвании. Перед нападением он записал видео, где заявил, что ненавидит республиканцев и Трампа.

После инцидента Байден выступил со специальным обращением. Он заявил, что осуждает инцидент со стрельбой на митинге и любые проявления насилия, а также выразил благодарность сотрудникам Секретной службы США, сопроводившим Трампа в безопасное место. Вместе с тем американский лидер отказался называть произошедшее покушением на Трампа.