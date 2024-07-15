Москва, 15 июля, 2024, 19:41 — ИА Регнум. Сотрудники полиции и МЧС России спасли собаку, запертую без воды и еды на одном из балконов многоэтажки в Москве, передаёт Telegram-канал «112».

Кадр из видео

«Сотрудники патрульно-постовой службы и участковые уполномоченные полиции ОМВД России по району Тёплый Стан совместно со спасателями помогли выбраться собаке, которую хозяева оставили на балконе одну», — говорится в сообщении.

По данным ведомства, днём 15 июля в полицию поступило сообщение от жителей многоэтажного дома на улице Академика Бакулева о том, что на одном из балконов заперта собака. Пёс находился на жаре без воды и еды более двух дней. Прибывшие на место специалисты спасли животное через балкон соседней квартиры.

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Сейчас сотрудники полиции выясняют все обстоятельства произошедшего. Отмечается, что депутат Мосгордумы Наталия Метлина отвезла домашнее животное к ветеринару. Жизни и здоровью питомца ничего не угрожает.

Как сообщало ИА Регнум, ранее жители города Тутаева Ярославской области спасли с балкона запертой квартиры истощённую собаку, похожую на живой скелет. Люди увидели, что ослабевшее животное свисает с балкона, принесли стремянку и освободили собаку. Позже в квартире нашли умершего от голода кота. В произошедшем разбиралась полиция.