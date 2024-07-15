Москва, 15 июля, 2024, 19:17 — ИА Регнум. 235-й гарнизонный военный суд 15 июля удовлетворил ходатайство следствия о смягчении меры пресечения второму фигуранту уголовного дела бывшего командующего 58-й армией генерал-майора Ивана Попова — бизнесмену Сергею Моисееву.

Суд установил ему меру пресечения в виде домашнего ареста на срок до 11 октября. Отбывать домашний арест Моисеев будет в Балашихе Московской области.

Аналогичное решение суд вынеси в отношении генерала Попова. После оглашения решения его освободили из-под стражи в зале суда и сняли с него наручники.

Как передавало ИА Регнум, Попов и Моисеев были задержаны в начале мая в рамках уголовного дела о мошенничестве. 17 мая суд отправил Попова под арест до 16 июля. Его обвинили в хищении более 1700 тонн металлоконструкций, приобретённых для создания оборонительной линии в Запорожской области, на общую сумму 130 млн рублей. Свою вину Попов отрицает.

По версии следствия, хищение было организовано группой совместно с Сергеем Моисеевым. 12 июня военные следователи предъявили обвинения в мошенничестве и превышении полномочий второму фигуранту уголовного дела — бизнесмену Моисееву. 4 июля стало известно, что он частично погасил причинённый ущерб.