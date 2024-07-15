Абрау-Дюрсо, Краснодарский край, 15 июля, 2024, 18:59 — ИА Регнум. По факту пожара в урочище Сухая Щель в селе Дюрсо под Новороссийском (Краснодарский край) возбуждено уголовное дело, сообщила 15 июля пресс-служба СУ СКР по региону в своём Telegram-канале.

СУ СКР по Краснодарскому краю

«Следственным отделом по городу Новороссийску СК России по Краснодарскому краю в связи с пожаром в урочище Сухая Щель в Новороссийске возбуждено уголовное дело о халатности (ст. 293 УК РФ)», — сказано в сообщении.

По данным ведомства, в результате ненадлежащего исполнения должностными лицами администрации муниципалитета обязанностей по обеспечению пожарной безопасности 14 июля на территории Абраусского участкового лесничества в Новороссийском лесничестве произошло возгорание, которое впоследствии распространилось на площади более 60 га. Также в результате пожара были повреждены строения на нескольких базах отдыха.

В релизе уточняется, что на месте работают следователи, проводятся необходимые следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего, в том числе точной причины возникновения возгорания.

Как передавало ИА Регнум, 14 июля на территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации из-за природных пожаров. В этот же день произошло крупное возгорание леса и травы в районе курортного посёлка Абрау-Дюрсо в Краснодарском крае. Площадь горения составила 3 гектара, а огонь перекинулся на территорию базы отдыха «Голубая лагуна», из-за чего оттуда эвакуировали 200 человек.

Также стало известно, что в результате пожара под Новороссийском были повреждены почти 40 построек на базах отдыха. К борьбе с пожаром привлекли авиацию: два вертолёта Ка-31 и Ми-8, а также самолёт Ил-76.

15 июля губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев информировал, что лесной пожар в районе хутора Дюрсо локализовали на площади в 62 гектара.