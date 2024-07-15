Эрфурт, Германия, 15 июля, 2024, 18:55 — ИА Регнум. Власти немецкого города Эрфурта намерены потратить 2,5 млн евро на переселение 39 полевых хомяков, которые находятся под угрозой исчезновения, сообщило 15 июля издание Thüringer Allgemeine.

Jan Woitas/dpa/picture-alliance/ТАСС

Участок, где, по данным специалистов, обитают хомяки, будет переселён к территории Европейской школы, сказано в публикации. Кампус планируется начать возводить в 2026 году и закончить — в 2029-м. До начала строительства хомяков предполагается переселить.

Управление городского планирования Эрфурта готовит проект для рассмотрения на заседании городского совета, голосование должно состояться до конца года, рассказал изданию глава городского строительного департамента Маттиас Бервольфф.

Как передавало ИА Регнум, ранее Союз немецких налогоплательщиков составил список «самых расточительных и безрассудных» трат чиновников. В перечне упоминалась, в частности, покупка властями Ганновера за 11 тыс. евро специального трейлера с ремнями и внутренним освещением для доставки в клинику раненного в ДТП волка.

Также активисты напомнили о строительстве голубятни в городе Фульде. Расходы на реализацию проекта составили 70 тыс. евро, при этом эксперты отмечали, что голубятню разместили в таком месте, где птицы ей почти не пользуются.

В рейтинге упоминались также крупные траты, не связанные с животным миром. В частности, недоумение активистов вызвала покупка за 3 млрд евро шести подводных лодок с двигателем на водородных топливных элементах. Ни одна из субмарин к эксплуатации не готова, большую часть времени лодки находятся на ремонте, отмечали представители союза.