Чечня, 15 июля, 2024, 18:44 — ИА Регнум. Глава Чечни Рамзан Кадыров в своём Telegram-канале выразил соболезнования семьям погибших в результате взрыва на строительной площадке в селе Башин-Кали Итум-Калинского района, жертвами которого стали пять человек.

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«Трагический инцидент произошёл сегодня в селе Башин-Кали Итум-Калинского района. Произошёл взрыв на строительной площадке. В результате происшествия, по предварительной информации, погибли пять человек, 26 получили травмы различной степени тяжести», — написал он.

По словам Кадырова, всем пострадавшим, среди которых есть и жители соседнего Дагестана, оказывается необходимая помощь в региональных медучреждениях. Он уточнил, что в случае необходимости будет обеспечено иногороднее лечение.

Также по поручению главы Чечни на место аварии оперативно выехали сотрудники профильных служб. Выясняются причины произошедшего.

«Я выражаю искренние слова соболезнования семьям погибших и скорейшего выздоровления пострадавшим в результате этой чудовищной трагедии», — добавил Кадыров.

Как передавало ИА Регнум, 15 июля на стройплощадке компании «Дагспецстрой» в селе Башин-Кали сдетонировали баллоны с газом. На кадрах с места происшествия видны обломки, часть из которых продолжает гореть, и густой чёрный дым.