Луганск, 15 июля, 2024, 18:54 — ИА Регнум. В Луганской Народной Республике (ЛНР) планируется строительство новых жилых домов высотой до 21 этажа. Об этом сообщает Луганский информационный центр, ссылаясь на источник в Министерстве строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации.

ИЗВЕСТИЯ/Константин Кокошкин

Отмечается, что на территории ЛНР определены 119 участков под жилищное строительство. Их общая площадь составляет 1,21 тысячи гектаров. Эти участки расположены в Луганске, Антраците, Алчевске, Свердловске и Кировске. Градостроительный потенциал региона превышает 5,8 млн квадратных метров.

Уточняется, что уже выдано четыре разрешения на строительство новых объектов инвестиционного строительства. Этажность этих объектов будет варьироваться от 9 до 21 этажа. Ожидается, что это число будет расти виз-за высокого интереса со стороны застройщиков.

В Минстрое подчеркнули, что основные цели государственной программы «Восстановление и социально-экономическое развитие ДНР, ЛНР, Запорожской и Херсонской области» — восстановление жилья, объектов транспортной и коммунальной инфраструктуры, развитие социальной сферы, создание благоприятного инвестиционного климата и достижение к 2030 году новыми регионами среднероссийских показателей качества жизни.

Как передавало ИА Регнум, в январе на совещании по социально-экономическому развитию новых субъектов РФ президент Владимир Путин подчеркнул, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением. Глава государства призвал крупный бизнес, в том числе финансовые организации, инвестировать в новые регионы, отметив, что бояться нечего.

Важно не только восстанавливать существующие предприятия, но и открывать новые производства и соцобъекты, создавая таким образом рабочие места, добавил российский лидер. Комплексная программа развития вернувшихся в состав России регионов уже запущена, к 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям, напомнил президент.

С 2022 года в новых российских регионах построили и восстановили порядка 18 тысяч объектов, сообщил в январе вице-премьер РФ Марат Хуснуллин. Он отметил, что жильё в ДНР и ЛНР, а также в Херсонской и Запорожской областях пользуется огромным спросом.