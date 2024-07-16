Москва, 16 июля, 2024, 09:30 — ИА Регнум. Мать школьницы, которая 13 июля пожарила сосиски на Вечном огне в Рузе, рассказала ИА Регнум, что не понимает, как её дочь совершила такую глупость. Женщина заявила, что девочка неоднократно участвовала в акции «Бессмертный полк», а также ежегодно приезжает в Москву, чтобы посмотреть парад Победы. Поэтому она точно знает, что такое Вечный огонь и что он символизирует, уверена собеседница.

Кадр из видео

Видео с двумя школьницами 14 и 13 лет появилось в одном из пабликов в соцсетях, на нём одна из девушек жарит сосиски на Вечном огне. Следственный комитет возбудил уголовное дело о вандализме и реабилитации нацизма. Мама 14-летней школьницы, которая непосредственно оскверняет памятник павшим в годы Великой Отечественной войны, рассказала журналистам, что была в шоке, когда узнала о поступке своей дочери. Ещё больше женщину удивило, что её дочь, имея хорошее патриотическое воспитание, даже не задумалась о последствиях.

«Это мы недосмотрели. Для нас это был шок. Сложно найти слова оправдания. Это была детская глупость. Она же всегда ходила на «Бессмертный полк». У нас дома три портрета дедушек, которые мы собственными руками семьей делали для шествия. И на 9 Мая она неоднократно была в Москве и смотрела парад. Она знает историю дедушек своих. Если бы я могла объяснить этот её поступок, но не могу. Глупость и переходный возраст», — рассказала женщина.

Код для вставки (для копирования кликните по коду) <iframe src="https://regnum.ru/video/embed/3902211" width="640" height="350" data-type="regnum-embed" frameBorder="0" allowFullScreen></iframe> В Подмосковье девушка пожарила сосиски на Вечном огне

Когда происшествие получило широкую огласку в СМИ, а сама девочка прочитала комментарии под новостями о себе, то, по словам матери, расплакалась и только в тот момент поняла, что натворила. Женщина уточнила, что у них уже был разговор со следователем и инспектором.

«Конечно, она плакала. Глупый ребёнок. Следователь и инспектор всё разложили по полочкам, и она всё поняла. Они тоже люди понимающие, наверное, понимают, что она не со зла. Надеюсь, дочери это будет уроком, а что касается уголовного дела, тут остаётся ждать, что решат органы», — заявила мать школьницы ИА Регнум.

Ранее ИА Регнум сообщало, что в Подмосковье 13 июля девушка, демонстрируя явное неуважение к памятнику воинской славы, пожарила на Вечном огне сосиски. По информации полиции, нарушительницей оказалась 14-летняя школьница, которую опросили в присутствии законных представителей и поставили на учёт в органах внутренних дел. Следственный комитет возбудил уголовное дело по ч. 3 ст. 354.1 УК РФ («Реабилитация нацизма») и ст. 214 УК РФ («Вандализм»).

«Девушка со своей подругой 13 июля гуляли по городу Рузе. Они зашли в магазин, где купили упаковку сосисок. На площади Партизан они употребляли в пищу данные сосиски. В какой-то момент заметили горящий рядом Вечный огонь и решили на нем погреть сосиску», — рассказал подробности происшествия источник.

Глава СК Александр Бастрыкин потребовал доклад о расследовании уголовного дела.