Донецк, 15 июля, 2024, 18:36 — ИА Регнум. В Донецкой Народной Республике (ДНР) разработали десять инвестиционных проектов, связанных со строительством гостиниц, баз отдыха и детских оздоровительных лагерей на побережье Азовского моря. Об этом сообщил вице-премьер региона Владимир Зверков, передаёт Донецкое агентство новостей.

Николай Тришин/ТАСС

Зверков отметил, что на территории донецкого Приазовья планируется создать пять туристских кластеров и реализовать 10 инвестиционных проектов.

По его словам, региональный Минстрой утвердил два проекта планирования территорий для размещения туристских кластеров «Стрелка» в курортном населённом пункте Седово и «Прибрежная территория села Юрьевка», которые расположены на юге ДНР. Планы были проработаны в рамках Стратегии развития Приазовья до 2040 года и профильных региональных программ.

«Работа, начатая с обращения главы ДНР Дениса Пушилина к президенту РФ Владимиру Путину в 2022 году о необходимости разработки системного плана развития не только территории ДНР, а и всего побережья Азовского моря, подошла к завершению первого этапа: совместно с АСИ и ВЭБ.РФ разработана Стратегия развития Приазовского побережья до 2040 года, 1 июня по обращению АСИ подписано поручение президента РФ о её принятии», — заключил собеседник агентства.

Как передавало ИА Регнум, руководитель сельской администрации Мелекино Александр Зяблов сообщил, что инфраструктура прибрежного города Урзуфа в ДНР постепенно преображается, пансионатам населённого пункта можно ставить три рейтинговые звезды. Вместе с тем Зяблов выразил надежду, что, по мере того, как линия боевого соприкосновения будет отодвигаться, туристическая отрасль привлечёт большее количество инвесторов.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что социально-экономическое развитие Донбасса и Новороссии становится их возрождением. Он подчеркнул, что в таком вопросе не может быть мелочей. Глава государства призвал крупный бизнес, в том числе финансовые организации страны, инвестировать в новые регионы России, отметив, что бояться нечего.

Важно не только восстанавливать существующие предприятия, но и открывать новые производства и социальные объекты, создавая таким образом рабочие места, отметил глава государства.

Президент напомнил, что комплексная программа развития регионов, в 2022 году вернувшихся в состав России, уже запущена, и отметил, что к 2030 году ДНР, ЛНР, Херсонская и Запорожская области должны выйти на среднероссийские показатели по ключевым направлениям.