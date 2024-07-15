Кемерово, 15 июля, 2024, 18:20 — ИА Регнум. В Кемерове откроется «Школа 21» — школа цифровых технологий от «Сбера», где каждый желающий вне зависимости от опыта в программировании сможет получить востребованную ИТ-профессию.

Пресс-служба Сбера В Кузбассе будут готовить цифровых инженеров

Соглашение о сотрудничестве, подписанное «Сбером» и правительством Кемеровской области, предполагает подготовку высококвалифицированных специалистов в области информационных технологий, а также создание условий для этого, в том числе появление «Школы 21» в регионе. Соответствующий документ подписали президент, председатель правления Сбербанка Герман Греф и врио губернатора Кемеровской области Илья Середюк.

Герман Греф подчеркнул, что Кемеровская область — давний партнёр «Сбера», с которым идет сотрудничество по многим направлениям. По его словам, подписанное соглашение — это новый шаг реализации совместных планов в части развития инженерных компетенций и превращения Кузбасса в регион, который может поставлять высокотехнологичные решения на рынок страны.

Пресс-служба Сбера В Кузбассе будут готовить цифровых инженеров

В свою очередь врио губернатора области отметил важность того, что в «Школе 21» будут бесплатно готовить высококлассных специалистов в сфере информационных технологий, необходимых для динамичного развития нашего региона.

«Школа 21» готовит программистов, ML-инженеров, инженеров по разработке, менеджеров ИТ-проектов, аналитиков, junior− и middle-разработчиков за 1,5–3 года.

Одна из главных особенностей школы в том, что здесь участники бесплатно получают необходимые практические знания, а также прокачивают мягкие навыки, которые так необходимы современному специалисту в сфере ИТ. Обучение предполагает обязательную стажировку в ИТ-компании. Уже на этом этапе большинство участников получает предложение о трудоустройстве.

Процесс обучения проходит на отечественной цифровой образовательной платформе, разработанной «Сбером», с гибким и постоянно развивающимся контентом, ориентированным на актуальные потребности рынка.