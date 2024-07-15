Москва, 15 июля, 2024, 18:21 — ИА Регнум. В Московском зоопарке родились семь детёнышей дагестанского тура. Мамами стали шесть самок, причём одна из них произвела на свет двойню, сообщили в пресс-службе столичного зоопарка.

Московский зоопарк. Кадр из видео

Сообщается, что из семи родившихся козлят — четыре мальчика и три девочки. У всех один отец — альфа-самец и глава стада. Уже сейчас семейство можно увидеть на Турьей горке, на Новой территории.

На первые несколько дней после рождения козлята затаились в гротах. Спустя время они начали подходить к ограждению. Сейчас детёныши окрепли и могут играть друг с другом, прыгать по выступам и бодаться своими маленькими рожками.

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В пресс-службе отметили, что сезон размножения у туров происходит поздней осенью и ранней зимой. Зачастую самки приносят потомство с конца мая до середины июня. Как правило, перед родами их держат отдельно. Первые дни козлёнок лежит в укрытии, пока мать кормится, но через неделю начинает её сопровождать.

На данный момент на Турьей горке проживает один самец, шесть самок дагестанских туров и их потомство, добавили в пресс-службе зоопарка.

Как передавало ИА Регнум, в Московском зоопарке родились три голубых ягнёнка. 6 июня на свет появилась двойня, что в природе случается нечасто, а 14 июня другая овечка родила ещё одного малыша.