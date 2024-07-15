Донецк, 15 июля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. В Азовском море у населённого пункта Седово Донецкой Народной Республики (ДНР) наблюдается большое скопление медуз. Об этом 15 июля сообщил глава Новоазовского муниципального округа Василий Овчаров, передаёт Донецкое агентство новостей.

Сергей Мальгавко/ТАСС

По словам Овчарова, в этот период проблема с медузами наблюдается уже второй год подряд. Ранее такого скопления этих морских обитателей не было.

«Сейчас в Азовском море, в частности у Седово, наблюдается массовое скопление медуз. Их много в самом море, также они есть и на пляже, так они соседствуют с отдыхающими», — приводит агентство слова Овчарова.

Как передавало ИА Регнум, глава Новоазовского муниципального округа Василий Овчаров 3 июля сообщил, что с начала пляжного сезона на побережье Азовского моря населённый пункт Седово посетили более 7 тыс. туристов. Глава округа также отметил, что на данный момент наблюдается небольшой спад, однако жильё в частных домах Седово, которые обычно принимают туристов, уже забронировано. По оценке Овчарова, пик туристического потока ожидается уже в июле.

Ранее руководитель сельской администрации Мелекино Александр Зяблов сообщил, что инфраструктура прибрежного города Урзуфа в ДНР постепенно преображается, пансионатам населённого пункта можно ставить три рейтинговые звезды.

Зяблов также выразил надежду, что по мере того, как линяя боевого соприкосновения будет отодвигаться, туристическая отрасль привлечёт большее количество инвесторов.