Москва, 15 июля, 2024, 18:17 — ИА Регнум. Президент Федерации лыжных гонок России Елена Вяльбе поддержала решение российских телеканалов отказаться от трансляции Олимпиады в Париже.

Максим Богодвид/РИА Новости Елена Вяльбе

Вяльбе заявила, что соревнования, вероятно, будут «убожеством», и подчеркнула, что не намерена следить за ними, передаёт «Газета. Ru».

«Я не буду следить за выступлениями российских спортсменов. Я никого не обсуждаю и не осуждаю, участие — это личное дело каждого человека. Наверное, у спортсменов были какие-то мотивы, чтобы принимать такое решение (участвовать в играх в «нейтральном статусе». — Прим. ред.)», — сказала Вяльбе.

Ранее сообщалось, что транслировать Олимпиаду в Париже отказались все ведущие российские телеканалы и онлайн-кинотеатры.

Как передавало ИА Регнум, в декабре 2023 года Международный олимпийский комитет (МОК) объявил, что российских и белорусских спортсменов допустят к участию в Олимпиаде только в «нейтральном статусе» при соблюдении ряда критериев. Им в том числе запрещено демонстрировать символы своих стран. Также на игры не допустят тех, кто публично заявил о поддержке СВО или подписал контракт с силовыми структурами.

Президент России Владимир Путин отмечал, что отношение МОК к российским спортсменам является этнической дискриминацией. Глава государства добавил, что Россия продолжит развивать спорт, в том числе в рамках БРИКС, и соблюдать принципы олимпизма.

Решения Запада в отношении спортсменов из РФ направлены на раскол российского общества, отметил ранее в интервью главному редактору ИА Регнум Марине Ахмедовой депутат Госдумы, бывший хоккеист и тренер Вячеслав Фетисов. В сложившейся ситуации виноваты не спортсмены, а профильные чиновники, заявил он.