Москва, 15 июля, 2024, 18:05 — ИА Регнум. Российские пользователи пожаловались на сбои в работе устройств Xiaomi, сообщает 15 июля Life.

Zuma/TASS

Ещё несколько дней назад россияне стали сообщать о проблемах с доступом к технике и приложению Mi Home, связывающему между собой камеры видеонаблюдения, чайники, пылесосы и другие устройства.

Пользователи жалуются, что обрыв стабилизированного подключения может произойти в любой момент. Кроме того, у некоторых постоянно перезагружается смартфон, из-за чего невозможно совершить звонок.

Сообщения о сбоях поступали в основном из Москвы и Московской области, Санкт-Петербурга, Ленинградской, Саратовской, Новгородской и Нижегородской областей.

Как сообщало ИА Регнум, в феврале пользователи Xiaomi со всего мира пожаловались на ломающее смартфоны обновление. После его установки смартфоны переставали работать и входили в режим постоянной перезагрузки. В компании пообещали устранить неполадку.