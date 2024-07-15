Москва, 15 июля, 2024, 17:42 — ИА Регнум. Федеральная антимонопольная служба (ФАС) в мае возбудила дело против «Альфа-банка» и певицы Инстасамки за совместный рекламный клип, а затем прекратила производство по этому делу, сообщается в базе решений и правовых актов, опубликованных на сайте ведомства.

Валентин Егоршин/ТАСС Певица Инстасамка

Основанием для возбуждения дела, указывается в документе, послужило заявление гражданина, который пожаловался на ролик к песне «Альфа-самка». В частности, спорным в рекламируемом объекте является выражение: «Да, я альфа-самка с картой Альфа-банка. Я трачу без тормозов, у меня есть карта. С «Альфой» я богата, я трачу без тормозов», а также спорный образ обращения с деньгами — символом денежных знаков Банка России.

Согласно российскому законодательству, в рекламе не допускается использование бранных слов, непристойных и оскорбительных образов, сравнений и выражений, в том числе в отношении официальных государственных символов. Кроме того, реклама банковских, страховых и иных финансовых услуг должна содержать наименование или имя лица, оказывающего эти услуги.

Однако проверка не выявила нарушений в рекламном ролике и ФАС закрыла дело 15 июля.

Как передавало ИА Регнум, Инстасамка получила известность благодаря своему неоднозначному и экстравагантному поведению. Блогер и певица также попала в поле зрения Федеральной налоговой службы из-за неуплаты налогов и отмывания денег. Кроме того, тексты песен исполнительницы привлекли внимание общественников. Они увидели в них склонение к проституции и разложение детской психики.