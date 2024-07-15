Симферополь, 15 июля, 2024, 17:41 — ИА Регнум. Пожар в посёлке Коктебель, который распространился на площади 20 гектаров, перешёл на территорию государственного природного заповедника «Карадагский». Об этом сообщили в официальном Telegram-канале прокуратуры республики Крым.

Прокуратура Республики Крым

Отмечается, что, по предварительной информации, в понедельник, 15 июля, было зафиксировано возгорание травы и кустарников на территории заповедника.

«В связи с сухой и ветренной погодой произошло распространение пожара на значительной площади заповедника», — сказано в публикации.

Уточняется, что на месте происшествия находится Керченский межрайонный природоохранный прокурор.

Как передавало ИА Регнум, 11 июля в горах под Судаком случился крупный пожар, причиной которого мог стать человеческий фактор, а именно непотушенный костёр. В результате инцидента площадь лесного пожара достигла 15 гектаров.

Также стало известно, что 14 июля на территории Новороссийска ввели режим чрезвычайной ситуации в связи с природными пожарами. В результате чрезвычайного происшествия пострадали два человека, а на двух базах отдыха повреждено около 70 построек и пять автомобилей.