Москва, 15 июля, 2024, 17:19 — ИА Регнум. Бывший адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев получил ранение в зоне проведения спецоперации. Он проходит лечение в больнице, сообщает 15 июля РЕН ТВ.

РИА Новости/Михаил Воскресенский Адвокат актёра Михаила Ефремова Эльман Пашаев

Пашаева ранило 13 июля в Марьинке. Украинский дрон-камикадзе атаковал автомобиль, в котором находился юрист. По его словам, после удара у него горели спина и волосы, он потерял сознание и пришёл в себя на больничной койке.

«Думаю, в ближайшие дни будет нормально и вернусь к своим бойцам», — сказал Пашаев.

Адвокат добавил, что пока с трудом говорит, но чувствует себя уже намного лучше.

Как сообщало ИА Регнум, в мае 2023 года Пашаев заявил, что находится в зоне СВО и развозит гуманитарную помощь российским военным. По его словам, однажды в Запорожской области его чуть не убил украинский снайпер.

В апреле 2024 года жена Пашаева Алёна рассказала, что юрист попал под удар дрона-камикадзе. По словам помощника, группа Пашаева попала под обстрел под Угледаром. Юрист получил ранение в ногу и контузию.

Пашаев защищал Ефремова по делу о ДТП со смертельным исходом. Суд признал актёра виновным и приговорил к восьми годам лишения свободы. Пашаева вскоре лишили статуса адвоката. Он смог восстановить статус, но Федеральная палата адвокатов России отменила это решение.